На выборах в Сомали победил бывший президент Хасан Шейх Мохамуд

Парламент Сомали в воскресенье избрал Хасана Шейха Мохамуда новым президентом страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал Somali Guardian со ссылкой на предварительные итоги голосования.

Хасан Шейх Мохамуд - бывший президент Сомали (с 2012 по 2017 год). В 2011 году он создал и возглавил Партию мира и развития, придерживающуюся позиций "исламской демократии". Был избран президентом на заседании парламента 10 сентября 2012 г. За время правления Мохамуда под контроль сомалийского правительства вернулась большая часть территорий, ранее занятых радикалами, были созданы автономные администрации федеральных штатов, установлены связи с МВФ. В стране вновь открылись посольства западных стран, а также Китая и Турции. В то же время его правительство запомнилось рядом крупных коррупционных скандалов.

15 мая ангар в аэропорту столицы Сомали, где проходили президентские выборы, подвергся обстрелу из минометов. Обстрел произошел сразу после завершения первого тура голосования и перед началом подсчета бюллетеней. Во второй тур президентских выборов прошли глава полуавтономного региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дени, действующий глава государства Мохамед Абдуллахи Мохамед, экс-президент Хасан Шейх Мохамуд и бывший премьер-министр Хасан Али Хайре.

Нового президента Сомали на четырехлетний срок из 37 кандидатов выбирали 329 депутатов нижней и верхней палат парламента.