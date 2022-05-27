Премьер Новой Зеландии встретится с Байденом на следующей неделе

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила, что 31 мая у нее запланирован ряд встреч в Белом доме, включая разговор президентом США Джо Байденом, где будут обсуждаться региональные и мировые вопросы, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я могу сейчас подтвердить..., что во вторник у меня состоится встреча с президентом США. В этот же день я проведу встречу с вице-президентом США Камалой Харрис», — сказала премьер-министр после выступления в Гарвардском университете в США.

Она пояснила, что во время переговоров стороны обсудят ситуацию в Украине и торговлю с Соединенными Штатами. На встрече с вице-президентом Ардерн намерена обсудить сотрудничество в космической сфере.