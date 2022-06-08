Ведущая сила оппозиции Японии внесет в парламент проект документа о недоверии кабмину

Ведущая сила японской оппозиции, Конституционно-демократическая партия (КДП), приняла решение внести в парламент проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио лидер партии Кэнта Идзуми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство не предпринимает реальных мер по защите жизни населения в условиях роста дороговизны. Его политика не приводит и к ощутимому восстановлению экономики. Это политика экономического бездействия", - заявил он. Оппозиция указывает при этом на существенный рост цен в Японии, в частности, на электроэнергию и продовольствие.