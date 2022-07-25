Либеральная партия выдвинула Болсонару кандидатом в президенты Бразилии

Бразильская Либеральная партия в воскресенье официально выдвинула действующего главу государства Жаира Болсонару в качестве своего кандидата на предстоящих в октябре президентских выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Либеральная партия на своем национальном съезде в это воскресенье, 24 июля, единогласно подтвердила президента Жаира Болсонару в качестве кандидата на переизбрание", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте политической силы. Претендентом на пост вице-президента был утвержден экс-министр обороны страны Уолтер Брага Нетту.

В ходе выступления на съезде Болсонару выступил с критикой своего основного конкурента - экс-президента страны (2003-2010) Луиса Инасиу Лулы да Силвы, выдвигающегося от социалистической коалиции. "Нам не нужна другая идеология, которая не сработала ни в одной точке мира. Нам нужно улучшить то, что у нас есть", - сказал он.