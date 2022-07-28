Си Цзиньпин и Байден провели телефонный разговор

Лидер КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, они обсудили темы Украины, Тайваня и другие вопросы взаимного интереса стран, говорится в заявлении МИД Китая, распространенном в четверг, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Лидеры обменялись взглядами по ряду вопросов, в частности, по теме украинского кризиса. Си Цзиньпин вновь повторил принципиальную позицию Китая по этой проблеме", - отмечается в документе.

Также в заявлении говорится, что Си Цзиньпин указал на то, что "позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу – твердая, и что "США должны уважать "принцип одного Китая".

По информации китайского МИД, Байден, со своей стороны, заявил, что "мир переживает важное время" и что от сотрудничества США и Китая "выиграют" люди во всех странах.

"США надеются сохранять открытой линию коммуникации с Китаем, чтобы усилить взаимное понимание и избежать недопонимания, и будут работать с Китаем там, где интересы двух стран совпадают, и в то же время должным образом урегулировать разногласия", - говорится в заявлении.