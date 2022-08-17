Не менее 40 тыс. человек в Японии получили рекомендацию эвакуироваться из-за дождей

По меньшей мере 40 тыс. жителей юго-запада Японии получили в среду от местных властей предписание об эвакуации в связи с угрозой схода оползней, вызванной проливными дождями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующее указание поступило 9,2 тыс. жителей города Хита префектуры Оита. Ранее местные власти призвали эвакуироваться порядка 31 тыс. человек в префектурах Нагасаки и Фукуока.

Проливные дожди идут во всем районе на севере японского острова Кюсю. За последние несколько часов в отдельных районах префектуры Нагасаки выпало около 75 мм осадков.

Угроза оползней есть и в соседней с Нагасаки префектуре Сага, а также в префектуре Фукуока на Кюсю и Исикава на побережье Японского моря на острове Хонсю.

По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся до 18 августа на побережье Японского моря в восточной и западной части страны. Интенсивность осадков может достигать 50 мм в час, а в отдельных местах и 80 мм в час. В этой связи людей призывают быть аккуратными из-за возможности оползней и выхода рек из берегов.