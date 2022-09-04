В Китае отменяют рейсы паромов в связи с приближением тайфуна

Власти КНР усиливают меры безопасности на востоке страны в связи с приближением тайфуна "Хиннамнор", который синоптики считают самым мощным за 2022 год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье Associated Press.

В городах на востоке страны приостанавливают паромное сообщение. В районе Тайваня накануне отменили свыше 100 рейсов паромов и 40 авиарейсов, а в Шанхае в воскресенье - все рейсы паромов. Власти рекомендовали экипажам морских судов укрыться от бури в близлежащих портах, призвали население не собираться в крупные группы на улице или в помещениях.

Администрация Шанхая задействовала более 50 тыс. сотрудников полиции для помощи экстренным службам и для регулирования дорожного движения.

В городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) в понедельник не будут проводить занятия в школах.

В настоящий момент тайфун движется на север к Восточно-Китайскому морю, порывы ветра достигают 175 км/ч. Метеорологи предупреждают, что "Хиннамнор" принесет сильные дожди в Чжэцзян, Шанхай и на Тайвань. Тайфун, кроме Китая, грозит стихийными бедствиями в Японии и Южной Корее.