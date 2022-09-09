При крушении пассажирского судна в Бразилии погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли и еще 26 пропали без вести в четверг в результате крушения речного судна в северном бразильском штате Пара. Об этом сообщает телеканал Globo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации на судне, направлявшемся в административный центр штата, город Белен, из небольшого поселка Камара на архипелаге Маражо в устье реки Амазонки, находились 70 человек, 30 из них удалось спасти. В поисках пропавших задействованы ныряльщики и вертолет. По словам выживших в инциденте, на борту судна находились в том числе дети и пожилые люди.