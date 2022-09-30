Япония, США и Южная Корея начали учения с авианосцем Ronald Reagan

Япония, США и Южная Корея в пятницу приступили к проведению совместных учений с участием американского авианосца Ronald Reagan. Об этом сообщило Министерство обороны Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе учений стороны отработают ряд совместных задач, в том числе связанных с противодействием подлодкам потенциального противника. "Учения демонстрируют приверженность трех стран дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для решения проблем региональной безопасности, а также укрепления международного порядка, основанного на установленных правилах", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Помимо американского авианосца, в учениях примет участие японские эсминец "Асахи", а также американский ракетный крейсер USS Chancellorsville, эсминцы USS Barry и USS Benfold, американская подводная лодка. Общее руководство действиями военных трех стран осуществляет американское командование. Последний раз учения по противодействию подлодкам Япония, Южная Корея и США проводили в 2017 году.