Не менее 25 человек погибли в Индии при падении в ущелье автобуса с пассажирами

По меньшей мере 25 человек погибли в штате Уттаракханд в ночь на среду, когда автобус с пассажирами упал в ущелье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал NDTV.

"Двадцать пять человек погибли после того, как минувшей ночью автобус, перевозивший более 40 гостей свадебного торжества, упал в ущелье в округе Паури-Гархвал в Уттаракханде. В целом 21 пассажир был спасен силами реагирования на стихийные бедствия и полицией штата в ходе ночной спасательной операции на месте аварии в районе села Симди", - приводит телеканал слова представителя местной полиции.

Все раненые госпитализированы в близлежащие больницы. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.