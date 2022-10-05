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Не менее 25 человек погибли в Индии при падении в ущелье автобуса с пассажирами

Другие страны Материалы 5 октября 2022 08:05 (UTC +04:00)
Не менее 25 человек погибли в Индии при падении в ущелье автобуса с пассажирами

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По меньшей мере 25 человек погибли в штате Уттаракханд в ночь на среду, когда автобус с пассажирами упал в ущелье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал NDTV.

"Двадцать пять человек погибли после того, как минувшей ночью автобус, перевозивший более 40 гостей свадебного торжества, упал в ущелье в округе Паури-Гархвал в Уттаракханде. В целом 21 пассажир был спасен силами реагирования на стихийные бедствия и полицией штата в ходе ночной спасательной операции на месте аварии в районе села Симди", - приводит телеканал слова представителя местной полиции.

Все раненые госпитализированы в близлежащие больницы. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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