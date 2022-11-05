Минобороны Румынии закупит 32 самолета F-16 в Норвегии

Контракт о закупке Министерством национальной обороны Румынии у правительства Норвегии 32 самолетов F-16 был подписан в пятницу. Об этом сообщило румынское военное ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость контракта, согласно сообщению, составляет €388 млн, он будет выполняться на протяжении трех лет, первые самолеты будут поставлены в Румынию в конце 2023 года.

"Самолеты будут поставлены в функциональном состоянии, с ресурсом, который позволит их эксплуатацию ВВС Румынии в течение минимум 10 лет, соответственно, в период перехода к самолетам пятого поколения, - отмечает Минобороны. - Приобретение 32 самолетов у правительства Норвегии представляет собой, по сути, передачу боевых средств между двумя государствами - членами НАТО с целью повышения обороноспособности Румынии и обеспечения ее вклада в коллективную оборону Североатлантического альянса".

В настоящее время ВВС Румынии располагают 17 самолетами F-16, уточняет военное ведомство. Патрулирование в румынском воздушном пространстве сейчас осуществляется на самолетах F-16 и МиГ-21, однако последние могут использоваться еще в течение одного года.