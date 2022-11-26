Китай третий день подряд зафиксировал антирекорд по числу заболевших ковидом

Китайские власти за минувшие сутки выявили в стране свыше 35 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, третий день подряд зафиксировав новый исторический антирекорд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рост заражаемости в Китае оказался примерно на 43% выше, чем неделю назад (24,4 тыс. случаев за сутки). Он в 25 раз превышает показатель на 26 октября (порядка 1,4 тыс. случаев).

Более 91% заразившихся в КНР, находящихся сейчас под присмотром медиков, - бессимптомные носители. За прошлые сутки, как отмечается, в стране не было летальных исходов от COVID-19. За все время пандемии в Китае в результате коронавируса умерли 5 232 человек.

Среди китайских регионов наиболее сложная ситуация наблюдается в южной провинции Гуандун (за последние несколько недель на нее приходится треть инфицированных). На втором месте - город центрального подчинения Чунцин, далее следует центральная провинция Хэнань. По количеству инфицированных ковидом, находящихся на лечении или профилактике, Пекин, по подсчетам ТАСС, пока находится на шестой строчке антирейтинга.