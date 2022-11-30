Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" пристыковался к орбитальной станции КНР

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трёх тайконавтов состыковался с Национальной орбитальной станцией Китая "Тяньгун", сообщило в среду Управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" успешно пристыковался к переднему порту базового модуля станции "Тяньхэ" 30 ноября в 05:42 по Пекинскому времени", - говорится в сообщении управления.

По данным CMSA, в общей сложности полёт продолжался почти 7 часов.

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 23:08 по Пекинскому времени. На станцию прибыли Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу.