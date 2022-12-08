Парламент Венгрии одобрил продление срока эксплуатации АЭС "Пакш"

Парламент Венгрии одобрил в среду продление срока эксплуатации четырех энергоблоков АЭС "Пакш" еще на 20 лет. Нынешний срок действия атомных реакторов станции должен был бы завершиться в период 2032-2037 годов, а теперь предполагается, что они проработают как минимум до 2052-2057 годов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе пленарного заседания, трансляция которого велась на сайте венгерского парламента, в поддержку этого решения проголосовали 170 депутатов, восемь выступили против, один воздержался.

Законопроект о продлении срока действия АЭС "Пакш", построенной в 1980-е годы по советским технологиям и использующей российское ядерное топливо, представил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен.