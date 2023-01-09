Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару осудил поведение своих сторонников, которые в воскресенье взяли штурмом ключевые правительственные здания в столице страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мирные демонстрации, соблюдающие закон, являются частью демократии", - написал Болсонару в социальной сети.

"Однако грабежи и вторжения в государственные здания, которые произошли сегодня, а также те, которые практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, выходят за рамки правил", - отметил он.

"На протяжении всего моего мандата я всегда действовал в соответствии с Конституцией, уважая и защищая законы, демократию, прозрачность и нашу священную свободу", - добавил экс-глава государства.