Лидеры ФРГ и Японии в марте проведут консультации с участием глав МИД двух стран

Правительства Германии и Японии приступили к согласованию вопроса о проведении в марте в Японии первых полномасштабных двусторонних консультаций с участием федерального канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Фумио Кисиды. На встрече будут присутствовать также главы МИД двух стран, представители руководства других ведомств, сообщила в понедельник газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, главной темой консультаций станут вопросы экономической безопасности, включая обеспечение более надежных цепочек снабжения, поставки энергоресурсов и продовольствия. Предполагается обсудить также перспективы активизации военного сотрудничества.