Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Лидеры ФРГ и Японии в марте проведут консультации с участием глав МИД двух стран

Другие страны Материалы 9 января 2023 08:58 (UTC +04:00)
Лидеры ФРГ и Японии в марте проведут консультации с участием глав МИД двух стран

Читайте Trend в

Правительства Германии и Японии приступили к согласованию вопроса о проведении в марте в Японии первых полномасштабных двусторонних консультаций с участием федерального канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Фумио Кисиды. На встрече будут присутствовать также главы МИД двух стран, представители руководства других ведомств, сообщила в понедельник газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, главной темой консультаций станут вопросы экономической безопасности, включая обеспечение более надежных цепочек снабжения, поставки энергоресурсов и продовольствия. Предполагается обсудить также перспективы активизации военного сотрудничества.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости