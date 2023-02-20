КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Баллистическая ракета неустановленного типа была запущена КНДР в сторону Японского моря, заявили военные.

Информацию о запуске подтверждают и японские СМИ.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии заявило о возможном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Военное ведомство в настоящее время собирает информацию об инциденте.