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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Другие страны Материалы 20 февраля 2023 02:47 (UTC +04:00)
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Баллистическая ракета неустановленного типа была запущена КНДР в сторону Японского моря, заявили военные.

Информацию о запуске подтверждают и японские СМИ.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии заявило о возможном запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи. Военное ведомство в настоящее время собирает информацию об инциденте.

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