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В Испании из-за лесных пожаров из восьми городов эвакуированы 600 человек

Другие страны Материалы 24 марта 2023 15:39 (UTC +04:00)
В Испании из-за лесных пожаров из восьми городов эвакуированы 600 человек

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БАКУ /Trend/ - В Испании из-за лесных пожаров из восьми городов региона Кастельон в Валенсии эвакуированы 600 человек, в том числе жильцы дома престарелых.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил президент провинции Валенсия Хоакин Пуиг.

Пожары начались 23 марта на фоне засушливой погоды и охватили около тысячи гектаров леса. С огнем борются более 600 пожарных и военных, в операции по тушению задействованы четыре вертолета.

По словам Пуига, сезон лесных пожаров в провинции начался слишком рано. Он объясняет это изменением климата и считает, что лесные пожары в стране могут стать ежегодным явлением.

В испанской метеослужбе AEMET отмечают, что "неблагоприятные погодные условия, особенно учитывая ранний период года, стали причиной быстрого распространения огня". На момент возникновения пожара, температура воздуха составляла около 25 градусов по Цельсию, а относительная влажность была ниже 30%.

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