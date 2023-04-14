Европейская межпланетная станция выведена на орбиту и начала полет к Юпитеру

БАКУ /Trend/ - Ракета-носитель тяжелого класса Ariane V в пятницу успешно вывела на орбиту автоматическую межпланетную станцию JUICE (Jupiter ICy moons Explorer) Европейского космического агентства (ESA), которая направляется к Юпитеру для изучения трех его естественных спутников.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-оператор Arianespace.

ESA сообщило, что со станцией установлена связь, после вывода на орбиту начали поступать телеметрические данные.

Запуск ракеты со станцией весом шесть тонн и размером с автобус был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 09:14 по местному времени. Зонд был выведен на орбиту высотой 1,5 тыс. км, откуда он начал самостоятельный полет к самой большой планете Солнечной системы.

В рамках миссии межпланетная станция ESA будет исследовать три крупнейших ледяных луны Юпитера - Европу, Ганимед и Каллисто. Согласно данным астрономов, под их ледяной поверхностью скрываются океаны жидкой воды. Миссия JUICE должна изучить спутники на предмет потенциальной возможности жизни в их океанах, их поверхность, а также атмосферу и окружающие Юпитер кольца.

Станция должна достигнуть Юпитера в июле 2031 года, где она совершит серию пролетов вблизи Европы и Каллисто, а в декабре 2034 года выйдет на орбиту высотой 500 км вокруг крупнейшего в Солнечной системе естественного спутника Ганимед, исследование которого представляет наибольший интерес у ученых. Научная миссия вблизи Юпитера и его лун рассчитана примерно на 3,5 года. Она закончится в сентябре 2035 года, когда станция должна будет врезаться в ледяную поверхность Ганимеда.

Стоимость проекта JUICE составила 1,6 млрд евро. Помимо ESA в его реализации приняли участие Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).