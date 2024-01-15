Свыше 30 человек погибли при оползне в Колумбии

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере 33 человека, большинство из которых дети, погибли в результате оползня на северо-западе Колумбии.

Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dw.com, передает Trend.

Трагедия произошла на оживленной дороге между городами Медельин и Кибдо, которую заблокировал сошедший после сильного ливня оползень. Многие водители и пассажиры в пробке нашли убежище в находившемся неподалеку доме, на который сошел еще один оползень, пишет агентство AFP. Смещению масс пород предшествовали продолжавшиеся более суток сильные дожди.

Поисково-спасательные работы продолжаются, отметила вице-президент Колумбии.