МИД России: Лавров проведет переговоры с Зарифом

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, подтвердили РИА Новости в российском министерстве иностранных дел.

Ранее иранский МИД заявил, что Зариф в среду прибудет в Москву.

"Сегодня в МИД запланирована рабочая встреча министра иностранных дел России Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Будет обсужден широкий круг вопросов", — отметили в МИД РФ.

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