В Туве произошло обрушение на шахте

30 апреля 2018 11:04 (UTC+04:00)

Обрушение произошло в шахте "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тува. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает ТАСС.

"В 11:07 (местного времени) 30 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работает 21 человек, в том числе 15 сотрудников МЧС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, под завалами остается один человек.

Всего, поданным источника в экстренных службах региона, на момент обрушения в шахте находились 80 человек. Из них 79 были выведены на поверхность.

По предварительным данным, длина обрушения составила около 30 метров.

Шахта "УК Межегейуголь" принадлежит компании "Евраз". Комплекс расположен на Межегейском месторождении в центральной части Республики Тува. Площадь Межегейского месторождения составляет 48 кв. км. "Евраз" владеет лицензией на разработку двух участков Улуг-Хемского угольного бассейна Тувы.

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