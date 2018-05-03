Лавров: Трамп предлагал Путину встретиться как можно скорее

3 мая 2018 10:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в марте предлагал "как можно скорее" провести двустороннюю встречу, а также совместно работать над обузданием гонки вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В интервью итальянскому журналу "Панорама" министр обратил внимание, что решение властей США выслать 60 сотрудников российских дипломатических представительств и закрыть генконсульство в Сиэтле, формальным поводом к которому стал инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, было принято вскоре после телефонного разговора лидеров РФ и США, состоявшегося за несколько дней до этого. Лавров подчеркнул, что разговор "носил конструктивный характер".

"Трамп звонил Владимиру Путину 20 марта, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, и вновь подтвердил стремление найти точки соприкосновения по широкому спектру вопросов. Предлагал как можно скорее провести встречу на высшем уровне, приглашал в Белый дом, говорил о желании наладить координацию усилий на международной арене, вместе заняться обузданием гонки вооружений", — заявил Лавров в интервью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сергей Лавров: РФ не вмешивается во внутриполитические дискуссии в Европе
Россия 10:54
Сергей Лавров: Россия ожидает от ОЗХО объективного расследования по Сирии
Россия 10:53
Лавров: США фактически ведут курс на развал Сирии
Россия 10:16
Лавров: Восстановить доверие с ЕС из-за санкций непросто
Россия 10:15
СМИ: Европа потеряет пятую часть российской нефти
Европа 09:34
КНДР впервые допустит наблюдателей к ядерным вооружениям
Другие страны 09:28
Трамп сообщил о прибытии делегации США в Китай для переговоров по торговле
США 09:15
Возросло число погибших при крушении военного самолета в США‍
США 07:20
О Трампе снимут фильм - СМИ
США 05:02
Трамп выразил соболезнования в связи с катастрофой военного самолета в Джорджии
США 03:56
Пять человек погибли при крушении военного самолета в Джорджии
США 01:17
Госдепартамент США вновь упрекнул власти КНДР в нарушении прав человека
США 00:20
Доллар подешевел после оглашения итогов заседания ФРС США
Бизнес 2 мая 23:52
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
США 2 мая 22:10
Самолет Southwest Airlines экстренно сел в Огайо, сообщили СМИ
США 2 мая 21:23
В Джорджии разбился американский военный самолет
США 2 мая 20:29
Помпео призвал КНДР незамедлительно свернуть ядерную программу
США 2 мая 20:10
Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США
США 2 мая 20:09