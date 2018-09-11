Россия предложила на СБ ООН обсудить итоги саммита в Тегеране

Постоянное представительство России в ООН предложило провести специальное заседание Совбеза для обсуждения итогов встречи президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, передает РИА Новости .

"Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН с учетом интереса, проявленного некоторыми членами СБ к итогам саммита Россия-Иран-Турция", — сказал Стржижовский.

"Наша позиция объясняется тем, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание", — добавил он.

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