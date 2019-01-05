Руководители Генштаба РФ и Комитета начштабов США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

5 января 2019 02:14 (UTC+04:00)

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили в телефонном разговоре в пятницу ситуацию в Сирии. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ

"4 января состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес", - рассказали в Минобороны.

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