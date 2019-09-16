Страшный пожар в России, погибли восемь человек

16 сентября 2019 02:10 (UTC+04:00)

Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом, как передает Trend, в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 22:26 мск произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Гусарова в Красноярске. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.

Пожар был локализован в 23:04 мск на площади 40 кв. метров и ликвидирован в 23:36 мск. Его причины устанавливаются.

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