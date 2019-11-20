Россия и Китай согласовали новый проект плана по корейскому урегулированию

20 ноября 2019 04:14 (UTC+04:00)

Россия и Китай только что согласовали новый проект плана по урегулированию на Корейском полуострове и готовы представить его партнерам в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы буквально на днях согласовали с нашими китайскими друзьями обновленную версию [плана по урегулированию]. Эту обновленную версию плана мы планируем распространить среди всех партнеров. Речь идет о проекте плана", - сказал он.

Замглавы МИД уточнил, что план будет представлен первому заместителю министра иностранных дел КНДР, которая сейчас находится в Москве.

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