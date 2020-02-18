Погода в Москве побила рекорд 1949 года

Вторник в Москве стал рекордно теплым днем зимы, в утренние часы воздух прогрелся до плюс 4,5 градусов. Как передает Trend, об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Рекорд уже состоялся, в утренние часы в Москве плюс 4,5 градуса, днем он будет перекрыт на несколько градусов", - сообщил Синенков.

Синоптик добавил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1949 году, когда столбики термометров показывали плюс 4,4 градуса.