По МТК "Север-Юг" ожидается рост грузоперевозок

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил участникам региональной рабочей группы по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг" до 15 мая направить в минэкономразвития области свои предложения по реализации проекта, сообщает Trend со ссылкой на rg.ru.

Глава региона отметил, что развитие маршрута, который объединяет Индию, Иран, Азербайджан, Россию и Северную Европу, позволит повысить эффективность грузоперевозок через территорию нашей страны.

- Это один из приоритетных вопросов, который находится на моем постоянном контроле, - заявил Игорь Бабушкин во время видео-конференц-связи с участниками рабочей группы. - Для Астраханской области это возрождение былой торгово-экономической значимости региона, новые рабочие места и возможности для улучшения жизни астраханцев.

Астраханскую инициативу поддержали в правительстве России, где 14 февраля 2020 года был утвержден комплекс мер по развитию МТК "Север-Юг". В частности, как сообщил министр промышленности и природных ресурсов области Денис Афанасьев, в этом комплексе мер учтены предложения региона, касающиеся создания единого оператора коридора, необходимости строительства портовой инфраструктуры для обработки контейнеров, кластерного развития портовой и промышленно-производственной особых экономических зон, а также создание зеленого таможенного коридора.

В регионе, в районе города Нариманов уже действует особая экономическая зона "Лотос", образованная в ноябре 2014 года по постановлению правительства России. В настоящее время минэк РФ одобрил заявку о создании в Астраханской области, в районе порта Оля портовой ОЭЗ, сейчас документы проходят согласование в других федеральных ведомствах.

Также предусмотрено создание каспийского кластера, объединяющего портовую и промышленную зоны с единой управляющей компанией во главе. Единым оператором коридора "Север-Юг" станет АНО "Дирекция международных транспортных коридоров".

Консалтинговая компании HPC в сфере портов и логистики подтвердила целесообразность строительства контейнерного терминала в регионе. Кроме того, были проведены тестовые прогоны контейнеров по МТК "Север-Юг" через Астраханскую область.

По прогнозам, к 2025 году по МТК "Север-Юг" пройдет 3,5 млн тонн грузов, к 2029 году - 8 млн. тонн, к 2050 - более 20 млн тонн.