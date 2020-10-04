В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 29 и достигло 5 343. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и вызывать врача.

Всего в Москве выявили 300 613 случаев заражения коронавирусом, 2 884 за последние сутки. Выздоровели 252 087 пациентов.