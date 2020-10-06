В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 31. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве за прошедшие сутки скончался 31 пациент, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 5 401 человек с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявленных случаев в последнее время растет.