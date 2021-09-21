Россия возобновила авиасообщение с еще четырьмя странами

Со вторника, 21 сентября, Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, а также возобновляет его с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, воздушное сообщение между РФ и Белоруссией, которое было временно ограничено из-за распространения коронавируса, будет восстановлено в полном объеме.

В июне российская сторона увеличила число регулярных рейсов с Беларусью до десяти в неделю. В августе Россия удвоила количество рейсов из Москвы в Минск. Также выросло число рейсов из Сочи, Краснодара в белорусскую столицу.

Со вторника также возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.