Россия возобновила авиасообщение с еще четырьмя странами
Со вторника, 21 сентября, Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, а также возобновляет его с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Таким образом, воздушное сообщение между РФ и Белоруссией, которое было временно ограничено из-за распространения коронавируса, будет восстановлено в полном объеме.
В июне российская сторона увеличила число регулярных рейсов с Беларусью до десяти в неделю. В августе Россия удвоила количество рейсов из Москвы в Минск. Также выросло число рейсов из Сочи, Краснодара в белорусскую столицу.
Со вторника также возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
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