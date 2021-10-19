Шойгу: Полноценное вступление Ирана в ШОС укрепит сотрудничество Тегерана с Москвой

Полноценное вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества улучшит взаимодействие Тегерана и Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери, которая прошла в российской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Официальное членство Ирана в ШОС приведет к укреплению его сотрудничества со странами - членами организации, включая Россию", - цитирует Шойгу иранское агентство IRNA. Он добавил, что "Иран является активным игроком в регионе и особенно в Сирии, и Москва заинтересован в развитии отношений с Тегераном".

Багери прибыл 17 октября с официальным визитом в Москву в рамках четырехдневного визита. В понедельник он провел переговоры с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.