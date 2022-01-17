Россия к середине января увеличила добычу нефти на 0,7%

Россия 17 января 2022 17:00 (UTC+04:00)
Россия к середине января увеличила добычу нефти на 0,7%

Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 16 января 2021 года составила почти 1,5 млн тонн, увеличившись на 0,7% по сравнению с декабрем, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,489 млн тонн. Это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС, передает Trend.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с начала 2021 года могла наращивать производство в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе прошедшего года договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае - июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе - декабре Россия наращивала добычу на 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренностям в ОПЕК+. Такие же темпы прироста сохранятся в январе и феврале 2022 года.

Всего с начала 2021 года Россия увеличила добычу нефти почти на 9,4%, когда среднесуточная добыча составляла 1,371 млн тонн. В декабре, по условиям сделки, Россия должна была добывать 10,018 млн б/с, в январе 2022 года - не более 10,112 млн б/с (газовый конденсат не учтен).

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals, - 7,33, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в январе 2020 года составила 10,992 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года с учетом газового конденсата. Россия в среднем добывает 800-850 тыс. б/с газового конденсата в месяц.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия
Ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана
Ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 17:07
Однажды в Азербайджане. Жить как в кино - мечта миллионов людей (ВИДЕО) Интересное 17:01
Россия к середине января увеличила добычу нефти на 0,7% Россия 17:00
Грузия за год увеличила экспорт и импорт - Galt & Taggart Грузия 16:59
В газете The Washington Post опубликован материал португальского путешественника о селе Хыналыг (ФОТО) Общество 16:44
Состояние 10 богатейших людей планеты удвоилось за время пандемии до $1,5 трлн США 16:35
В Баку обсудили возможности сотрудничества между МСБ Азербайджана и Катара (ФОТО) Финансы 16:20
Денежные переводы в Грузию за год выросли почти на 10% Грузия 16:10
Рыночная капитализация Бакинской фондовой биржи достигла самого высокого уровня Финансы 16:02
Дорожная полиция Азербайджана о ситуации на дорогах в связи со снежной погодой Общество 15:56
Узбекский банк закупит запчасти для банкоматов Тендеры 15:54
Россия в работе с азербайджанскими партнерами будет внедрять цифровые технологии - минэкономики ИКТ 15:49
В школах Азербайджана пройдут специальные занятия в связи с трагедией 20 Января Общество 15:44
Памяти Саадет Сеидовой - жизнь и творческий путь известного ученого-музыковеда Культура 15:35
В ООН прогнозируют, что в мире в 2022 году будет 207 млн безработных США 15:27
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство Экономика 15:27
В Казахстане примут меры по активизации приватизации активов фонда «Самрук-Казына» Казахстан 15:13
Глава Pfizer поддерживает идею первичной вакцинации от коронавируса на основе трех доз США 15:11
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия Экономика 15:09
В России экспортная пошлина на нефть повысится на $1 Энергетика 15:07
Завтра в Баку будет ветрено Общество 15:05
Юбилей Джафара Намига Камала в Баку отметили в атмосфере литературных произведений (ФОТО) Культура 14:47
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро в видеоформате (ФОТО) Политика 14:44
В США за месяц из-за ковида умерли более 50 тыс. человек США 14:44
В Абу-Даби взорвались три бензовоза Арабские страны 14:39
Розничные продажи компьютерной техники в Азербайджане выросли почти на четверть ИКТ 14:34
Использование водорода приведет к появлению новых центров геополитического влияния – IRENA Энергетика 14:26
Азербайджанский Bank BTB объявил тендер Тендеры 14:09
В ВС Азербайджана прошли учебные сборы с командирами рот - минобороны (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:04
Водород к 2050 г. будет покрывать более 10% мирового энергопотребления Энергетика 14:02
В Баку прошли съемки высокобюджетного фильма Netflix Культура 13:57
Названа общая сумма ущерба от митингов в Алматы Казахстан 13:36
Ж/д оператор Казахстана закупит запчасти Тендеры 13:29
Грузинский поставщик строительной техники выйдет на рынок Азербайджана в 2022 г. Грузия 13:14
Ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана Транспорт 13:11
В Таиланде подтвердили первые две смерти от омикрон-штамма коронавируса Другие страны 12:57
Туркменистан намерен присоединиться к договорам Организации сотрудничества железных дорог Транспорт 12:55
В терминалах E-Manat устранена проблема пополнения баланса смарт-карт ПО "Азеригаз" Экономика 12:51
В РФ выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:38
Продажа валюты на еженедельных аукционах ЦБ Азербайджана нейтральна для еврооблигаций - Газпромбанк Финансы 12:38
Глава банка Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения антиковидных мер Европа 12:36
Как молодежь играет на национальных музыкальных инструментах - концерт в Баку Культура 12:33
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за год вырос более чем на 20% Бизнес 12:30
Национальный инвестфонд Абу-Даби вложил $100 млн в израильские венчурные фонды Израиль 12:27
Azer Turk Bank продлил кредитную кампанию Экономика 12:25
В Азербайджане повышены оклады работников в сферах, финансируемых из госбюджета Общество 12:25
В SOCAR Energy Ukraine рассказали о планах работы в 2022 г. Энергетика 12:01
Продажи топлива SOCAR Energy Ukraine возвращаются на докризисный уровень Энергетика 11:52
Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО) Политика 11:48
Конец шантажа Адама Политика 11:47
Иранские дипломаты возобновляют работу в Джидде Политика 11:47
В Азербайджане изменились размеры должностных окладов негосударственных служащих госорганов Общество 11:41
В Азербайджане повышен ежемесячный оклад главных специалистов по отбору в спортивной сфере Общество 11:34
На прошлой неделе на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 15 мин Политика 11:30
Казахстан увеличил производство и импорт круп Бизнес 11:25
В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз" Энергетика 11:11
В Индии создают вакцину от штамма "омикрон" Другие страны 11:00
В Азербайджане в 2021 г. расходы населения на фармацевтические товары выросли на четверть Экономика 10:58
В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:56
О новой волне и вакцинации в Азербайджане рассказывает Др.Исмаил Эфендиев Общество 10:53
На территории Аллеи шехидов в Баку проводятся работы по благоустройству (ФОТО) Политика 10:50
Российская компания займется повышением дебита нефтяных скважин на туркменском месторождении Энергетика 10:42
В Грузии число приезжих из Ирана выросло в сотни раз Грузия 10:37
Между Габалой и Москвой открылось прямое авиасообщение (ФОТО, ВИДЕО) Транспорт 10:21
Грузия за год сократила импорт и экспорт чая Грузия 10:20
ИВ Баку объявила тендер Тендеры 10:11
Синоптик рассказала, сколько продлится дождливая погода в Азербайджане Общество 10:07
Началась весенняя сессия парламента Азербайджана Политика 09:52
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января Финансы 09:49
Трудовая миграция из Турции в Узбекистан выросла в разы Турция 09:48
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 09:43
Турецкий экспорт электротоваров в Азербайджан превысил $171 млн Турция 09:40
Казахстанский ГПЗ закупит насосный агрегат Тендеры 09:35
Граждане Казахстана в 2021 г. приобрели в Турции более 2 тыс. объектов недвижимости Турция 09:33
Цены на нефть умеренно прибавляют на росте спроса Энергетика 09:25
Трудовая миграция из Турции в Казахстан сократилась более чем на треть Турция 09:09
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 09:06
В США отменили тысячи авиарейсов из-за снежной бури США 08:55
Погиб военнослужащий азербайджанской армии - минобороны Политика 08:26
Основная часть экспорта и импорта Турции осуществляется морским путем Турция 08:16
В США прошел новый тестовый полет гигантского двухфюзеляжного самолета США 08:04
В Турции произошло землетрясение Турция 07:37
Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными запусками В мире 07:21
Число задержанных в Алматы участников незаконных акций возросло до 2,6 тыс. Казахстан 06:38
Свыше 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:01
В Южной Корее полагают, что КНДР запустила одновременно две баллистические ракеты Другие страны 05:27
Движение судов в проливе Босфор восстановлено Турция 04:55
Всемирный экономический форум проведет онлайн-дискуссию с участием лидеров ряда стран В мире 04:21
В Катаре трехнедельный ребенок умер из-за осложнений, вызванных ковидом Арабские страны 03:48
Захвативший заложников в техасской синагоге оказался подданным Великобритании США 03:14
Граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции Европа 02:41
В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием США 01:54
В Чили отменили предупреждение о возможности цунами Другие страны 01:24
Сотрудник ООН погиб в результате схода лавины в Турции В мире 01:05
"Реал" в 12-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу Спорт 00:33
SpaceX запланировала запуск новой группы интернет-спутников Starlink на 18 января В мире 00:24
Терпение Азербайджана не безгранично: о демаркации границ и попытках Армении тянуть время Политика 00:05
В Мингячевире взрыв вызвал пожар в одном из домов, есть пострадавшие (ФОТО) (Обновлено) Происшествия 16 января 23:52
Два взрыва прогремели в центре Багдада Арабские страны 16 января 23:26
Французский парламент одобрил в окончательном чтении законопроект о вакцинном пропуске Европа 16 января 22:51
Все новости