В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал лабораторную методику для определения трех подвидов "омикрон"-штамма коронавируса, анализ проводится с помощью ПЦР-теста, результат можно получить в течение нескольких часов, сообщает Роспотребнадзор, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка ученых позволяет определить все известные на сегодня подлинии штамма "Омикрон" - ВА.1 ВА.2 и ВА.3. Новая методика позволяет не только определить, что человек заболел "омикрон"- штаммом, но и установить по трем мутациям (del69-70, del143-145 и ins214), относится ли полученный образец к подлинии штамма ВА.1 или ВА.2. Для того, чтобы отличать линию BA.1 от BA.3, требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными.

В ведомстве сообщили, что в конце 2021 года в институте был разработан набор праймеров и зондов для выявления двух мутаций геновариантов "Дельта" и четырех мутаций геноварианта "Омикрон". Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта "Омикрон": BA.1, BA.2 и BA.3.

"Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. Зарекомендовавший себя как точный и высокочувствительный метод, он позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат", - добавили в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящее время подвиды штамма "Омикрон" выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант "Омикрон" характеризуется повышенной способностью к заражению.

"Новая лабораторная методика ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации", - добавили в сообщении.