Ferrari и Lamborghini приостановят работу в России

Итальянские производители автомобилей Ferrari и Lamborghini приостановят работу на российском рынке в связи с событиями в Украине, говорится в заявлениях, опубликованных во вторник на сайтах компаний, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Учитывая текущую ситуацию, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, и мы всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции", - говорится в заявлении на сайте Ferrari.

В свою очередь, в Lamborghini заявили о приостановке "деловых отношений с Россией".