В России ожидают значительного роста ВВП в этом году

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов России ожидает роста ВВП на уровне 3,5% в текущем году, а также "положительные тенденции в будущем", сказал министр финансов России Антон Силуанов, передает Trend.

Силуанов подчеркнул, что прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов, и считает, что выбранный путь был верным. По его словам, поддержка граждан и ключевых секторов экономики, обеспечивающих занятость и технологическую независимость страны, привела к положительным результатам, и ожидается, что в 2023 году ВВП вырастет на 3,5%, с сохранением положительных тенденций в следующем году.

Глава Минфина также отметил, что около 4 трлн рублей (около 44,3 миллиона долларов) из Фонда национального благосостояния будет направлено на инвестирование в инфраструктурные и технологические проекты. Он также подчеркнул, что будет продолжено предоставление регионам инфраструктурных бюджетных кредитов для поддержки экономики.