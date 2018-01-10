В Турции произошло столкновение грузовика с поездом – имеются раненные

БАКУ /Trend/ - В провинции Кютахья на западе Турции произошло столкновение грузовика с грузовым поездом, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП по предварительным данным ранено два человека находившихся в грузовике. Раненные были доставлены в ближайшую больницу, по факту возбужденно уголовное дело ведется расследование.

Отметим, что за последние десять лет в результате ДТП в Турции погибло около 42 тысяч человек и более двух миллионов получили травмы различной степени тяжести.

Согласно данным полицейского управления Турции, ежегодно на территории страны происходит около одного миллиона ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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