С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 260 террористов

24 января 2018 01:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend| - По меньшей мере 260 членов террористических группировок PYD/YPG (сирийская ветвь РПК) и ИГ ("Исламское государство") уничтожены в рамках операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление Генштаба.

"Всего за время проведения операции как минимум 260 террористов группировок PYD/YPG (сирийская ветвь РПК) и ИГ ("Исламское государство") было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме", — говорится в заявлении.

Отметим, что 20 января ВС Турции начали совместно со Свободной сирийской армией военную операцию под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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