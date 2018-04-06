ВВС Турции осуществляют масштабную военную операцию на севере Ирака

6 апреля 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках борьбы с террористической организацией РПК приступили к масштабной военно-воздушной операции, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенной в пятницу.

В сообщении отмечается, что в рамках операций сегодня в целом было уничтожено 89 террористов РПК.

«Проводимые на севере Ирака операции против РПК будут продолжены», - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Отмечается, что в целом сегодня были проведены три операции против террористов - в районах Хакурк и Зап на севере Ирака.

Как сообщалось ранее, было уничтожено свыше 13 опорных пунктов террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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