В Стамбуле перевернулся бензовоз

БАКУ /Trend/ - На одной из центральных улиц Стамбула перевернулся бензовоз, пишут в субботу турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель бензовоза и еще один человек.

По предварительным данным, повреждены 12 автомобилей. Улица полностью закрыта для движения.

О причине и других деталях инцидента не сообщается.

Отметим, что в феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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