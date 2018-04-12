Премьер Турции выразил соболезнования греческому коллеге

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым провел телефонный разговор с главой правительства Греции Алексисом Ципрасом, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

В ходе беседы Йылдырым выразил от своего имени и от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана соболезнования в связи с гибелью греческого пилота упавшего в Эгейское море истребителя.

Согласно информации, премьеры достигли договоренноти о сохранении открытых каналов связи и укреплении диалога двух стран в будущем.

Отметим, летчик греческих ВВС погиб, когда его самолет совершал полет над Эгейским морем.

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