Экс-глава МИД Турции о ситуации на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - При обсуждении ближневосточной повестки в глобальной политике, в первую очередь, необходимо учитывать принципиально важный фактор террора.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин в рамках своего выступления на VII Глобальном Бакинском форуме.

Он отметил, что право жителей региона на лучшую и качественную жизнь было существенно подавлено ведущими глобальными игроками.

«Немаловажную роль в этом сыграли и внутринациональные розни, которые происходили периодически. Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то этот регион часто подвергался серьезным потрясениям, в частности в минувшем десятилетии. Они происходили с участием крупных мировых держав. Вследствии террора серьезно снизился уровень безопасности в регионе. Параллельно я бы отметил наличие фактора военной и политической интервенции, что привело в итоге к появлению агрессивных сил и авторитарных руководителей», - сказал экс-министр.

Все эти факторы, добавил Четин, сильно дестабилизировали ситуацию в регионе, создав серьезные угрозы для его безопасности.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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