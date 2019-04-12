Правящая партия Турции представила новые факты о фальсификации выборов в Стамбуле

12 апреля 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) представила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) новые факты о фальсификации итогов выборов в Стамбуле. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, на муниципальных выборах в Стамбуле в списках голосовавших за кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу были выявлены фамилии умерших людей.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Ранее зампредседателя Партии справедливости и развития Турции ( ПСР) Али Ихсан Явуз сказал, что ПРС требует проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле.

По его словам, у партии есть все доказательства фальсификации итогов выборов.

«ПСР очень скоро представит все факты фальсификации итогов выборов в Стамбуле», - сказал Явуз.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПРС не допустит обмана избирателей.

Ранее ПСР заявила, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Как сообщалось ранее, Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно информации, Имамоглу набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей в Стамбуле.

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измира кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а на пост главы муниципалитета Стамбула - кандидатуру Бинали Йылдырыма.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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