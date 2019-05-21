Береговая охрана Румынии открыла огонь по турецкому судну, есть раненые

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Румынии открыла огонь по турецкому рыболовному судну на Черном море. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате обстрела ранены трое из экипажа турецкого судна.

Согласно данным СМИ, после того как весь экипаж из восьми человек был задержан береговой охраной Румынии, рыболовное судно было затоплено.

О других деталях инцидента не сообщается. Турецкие власти пока что не прокомментировали данный инцидент.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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