Береговая охрана Румынии открыла огонь по турецкому судну, есть раненые

БАКУ /Trend/ - Береговая охрана Румынии открыла огонь по турецкому рыболовному судну на Черном море. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате обстрела ранены трое из экипажа турецкого судна.
Согласно данным СМИ, после того как весь экипаж из восьми человек был задержан береговой охраной Румынии, рыболовное судно было затоплено.
О других деталях инцидента не сообщается. Турецкие власти пока что не прокомментировали данный инцидент.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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