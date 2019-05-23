Турция анонсировала выпуск отечественного автомобиля

БАКУ /Trend/ - До конца года будет готов окончательный прототип отечественного турецкого автомобиля, сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, в течение последующих 15 лет Турция намерена выпускать пять моделей отечественного автомобиля.

Он также отметил, что производство отечественного автомобиля является одним из важных приоритетов для Турции.

«Уже в 2022 году на улицах Турции можно будет увидеть автомобили отечественного производство» - сказал Варанк.

Ранее турецкая компания "Zorlu Holding", входящая вместе с другими четырьмя компаниями в состав консорциума по созданию отечественного турецкого автомобиля, представила первые прототипы автомобиля.

Сообщается, что прототип создан совместно с компанией "Vestel Elektronik" и носит название "VEO".

Отметим, что ранее экс-министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю сказал, что в Турции будут инвестированы три миллиарда долларов США в создание отечественного автомобиля.

По словам Озлю, в настоящее время ведутся работы по разработке прототипов пяти разных моделей отечественного автомобиля.

Министр также отметил, что одна из моделей отечественного автомобиля будет снабжена электрическим двигателем.

Напомним, что второго ноября 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал названия компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Эрдоган подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также сказал, что Турция будет экспортировать отечественные автомобили в соседние страны.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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