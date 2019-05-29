Турция и США обсудили региональные вопросы

БАКУ /Trend/ - Во время телефонного разговора министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнахэном были обсуждены региональные вопросы. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Также были обсуждены укрепление военных связей между двумя странами и последние военные операции ВС и ВВС Турции на севере Ирака.

Отметим, что накануне ВС и ВВС Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака.

Напомним, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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