В Турции ликвидирован особо опасный террорист

19 июня 2019 04:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции в рамках проведенной операции ликвидирован террорист Рабочей партии Курдистана, внесенный в "красный список", сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, ликвидирован террорист Шериф Якут под псевдонимом "Ali Piling".

За его поимку предусматривалось вознаграждение в размере 4 миллиона лир.

Сообщается, что Якут за последние годы давал поручения по проведению терактов в провинциях Диярбакыр, Батман, Битлис, Муш, Элязыг и Бингол.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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