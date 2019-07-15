В Турции чтут память жертв попытки военного переворота

15 июля 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ В Турции чтут память погибших в ходе попытки военного переворота, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Как сообщается, сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган проведет митинг в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, где обратится к народу.

После выступления президента Турции также состоится открытие музея в Стамбуле в честь жертв попытки военного переворота.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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