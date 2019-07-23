В Турции задержано около 50 военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористической организацией FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) в провинции Измир задержаны 47 военнослужащих ВС Турции. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Задержанные являлись сотрудниками различных военных структур и имели тесные контакты с террористами FETO, говорится в сообщении.

Согласно данным СМИ, операции по задержанию сторонников FETO были проведены в ВМС, а также береговой охране страны.

Напомним, что второго июля в рамках борьбы с террористической организацией FETO были задержаны 137 военнослужащих ВС Турции. Операции были проведены в турецких провинциях Измир, Конья и Коджаэли.

Отметим, что также ранее в рамках борьбы с террористическим движением FETO были задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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